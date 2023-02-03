Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології Літак "Мрія" стане героєм гри Microsoft Flight Simulator

Літак "Мрія" стане героєм гри Microsoft Flight Simulator

3 лютого, 2023 п'ятниця
06:00
Технології Літак "Мрія" стане героєм гри Microsoft Flight Simulator

Держпідприємство "Антонов" уклало ліцензійний договір з Microsoft про право використання марки Ан-225 "Мрія" в новій версії гри Microsoft Flight Simulator

Про це повідомила пресслужба компанії.

Як йдеться в повідомленні, завдяки цьому кожен користувач гри зможе відчути себе пілотом унікального літака "Мрія", який в грі буде представлений у вигляді, максимально наближеному до оригіналу.

"Ми хотіли запустити цю версію саме на річницю руйнування літака, до 27 лютого. Наше бажання – зробити все можливе для відновлення Ан-225. Ми плануємо перераховувати кошти ДП "Антонов", яке буде відбудовувати цей потужний літак", - зазначив голови програми Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман.

Нову гру вже протестував командир екіпажу Ан-225, шеф-пілот Дмитро Антонов та відзначив високий професіоналізм команди, яка працювала над розробкою цього продукту та записав привітальну промову до користувачів Microsoft Flight Simulator.

У пресслужбі компанії зазначають, що наразі ДП "Антонов" виконує комплекс розрахунково-дослідних робіт з метою розробки програми відбудови Ан-225, яка буде виконуватися після закінчення війни.

  • Окупанти знищили найбільший український літак "Мрія" 27 лютого 2022 року. Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом.
транспорт
війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
1 лютого, 2023 середа
Глобальний удар по внутрішньому ворогу або день численних обшуків та підозр в Україні
1 лютого, 2023 середа
Правоохоронці прийшли з обшуками до організаторів п'яних вечірок у Києві, де кривдили та принижували дівчат
Міністр оборони Олексій Резніков
1 лютого, 2023 середа
Олексій Резніков може залишити посаду міністра оборони та перейти у Мін'юст, - ЗМІ
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.72
    Купівля 39.72
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 42.75
    Продаж 43.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
3 лютого
06:19
Працівники Google виходили на мітинги проти скорочення і низьких зарплат
06:10
малюнок, діти
Росіяни примусово вивезли з України понад 14 тис. дітей, - представник США в ОБСЄ
05:39
Продажі Apple зменшились до 30%: компанія вважає причинами COVID-19 у Китаї та війну в Україні
05:35
танк Leopard 1
У Німеччині схвалили постачання Leopard 1 Україні та ведуть переговори про закупівлю Gepard
05:20
путін та шойгу
Росія не зможе захопити Донбас до березня, як того хоче Путін, - ISW
04:56
Олімпіада-2022, збірна Росії
Польща та країни Балтії оприлюднили спільну заяву проти повернення росіян та білорусів на Олімпіаду
04:29
Вільям Бернс
Наступні шість місяців будуть вирішальними для результатів війни в Україні, - очільник ЦРУ
04:01
Херсон
Росіяни продовжують масований обстріл Херсона, виникла пожежа
03:34
Міноборони підтвердило звільнення Лієва та спростувало наявність іншого громадянства
03:07
ЗРК NASAMS
Снаряди для HIMARS та обладнання для Patriot. Стало відомо, що увійде у новий пакет зброї зі США для України
02:39
Італійський мафіозі переховувався в образі піцейоли
У Франції заарештували італійського мафіозі, який переховувався, випікаючи піцу
02:12
Зеленський у Бахмуті
Врахував побажання Залужного і командирів: Зеленський пояснив, чому підписав закон про посилення відповідальності військових
01:44
Ракетний удар по Краматорську
Кількість жертв ракетного удару по Краматорську зросла до чотирьох
01:17
Ігор Клименко
МВС почало формувати штурмові бригади для деокупації України, - Клименко
00:49
США Україна
У США вперше конфіскували активи олігарха з РФ – вони можуть піти Україні
00:20
Волонтери з Норвегії зазнали поранень у Бахмуті
У Бахмуті зазнали поранення двоє медиків-волонтерів із Норвегії
2023, четвер
2 лютого
23:40
Leopard 2
Танки Leopard і Challenger імовірно запрацюють на фронті до літа, - аташе у США
23:13
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росія завдала за день 120 ударів по Сумщині. Пошкоджено приватні будинки та лінію електропередач
23:11
ПВК Вагнера
Міноборони РФ може намагатися обмежити участь ПВК Вагнера у майбутніх операціях, — ISW
22:33
путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 лютого
22:33
Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні
Стратегічно програш Росії вже зрозумілий, але тактично в них ще є ресурс для наступу, – Зеленський
22:10
Кіліан Мбаппе
ПСЖ втратив Мбаппе перед важливим матчем проти "Баварії" у Лізі чемпіонів
21:55
Путін і Кім Чен Ин
Північна Корея відправить на окуповані Луганщину та Донеччину військових і поліцію, - Daily NK
21:42
Урсула фон дер Ляєн
Україна приєднається до низки програм ЄС, а експортне мито скасують ще на рік, — Урсула Фон дер Ляєн
21:40
Володимир Зеленський
"Завдяки хоробрості наших воїнів ми не допускаємо зневіри": Зеленський виступив на Національному молитовному сніданку в США
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Кремль погрожує, ЗСУ не повернуть Крим скоро, Києву продають далеку "європейську мрію". Світові ЗМІ про Україну 2 лютого
20:34
Посадовців Сумської ОВА викрили на розкраданні грошей, виділених на відбудову регіону
20:28
Кевін Келсі, Шахтар
"Шахтар" заплатив за 18-річного венесуельця 1 млн євро
20:06
ЗРК SAMP/T
Італійська система ППО SAMP/T запрацює в Україні за 7-8 тижнів, - міністр закордонних справ Таяні
20:05
OPINION
Зоя Казанжи
Мова і пам'ять. "Я їм ніколи не прощу, що було зроблено з моїм народом"
20:02
Огляд
переможні новини
Переможні новини 344-го дня війни: в Німеччині ЗСУ почали освоювати Patriot, ще 15 тис. військових пройдуть навчання в країнах ЄС, у Маріуполі "бавовна"
19:53
Нацполіція викрила чиновників Одеської ОВА, які наживалися на закупівлях гуманітарної допомоги
19:44
російські окупанти
На окупованих територіях продовжують зникати люди, які нелояльні до росіян, - Центр нацспротиву
19:25
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили 4 окупантів, ЗРК "Тор", САУ і танк
19:22
Костянтин Жеваго
Суд переніс розгляд справи Костянтина Жеваго на 16 березня
19:22
російська армія, мобілізація
На Харківщині окупанти мінують мости й дороги, а на Донеччині готують приховану мобілізацію, — Генштаб
19:08
Ексклюзив
Скоріш за все з Білорусі не буде наступу по суходолу, а робити повітряні провокації вони будуть 100%, - військовий аналітик Гетьман
19:03
Україна підписала з Євросоюзом угоду про участь у програмі "Єдиний ринок"
18:45
Закупівлі продуктів для ЗСУ: ексзаступника міністра оборони взяли під варту з можливістю застави 402,6  млн грн
18:24
Королева Єлизавета ІІ
В Австралії приберуть портрет Єлизавети ІІ з банкнот
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV