Літак "Мрія" стане героєм гри Microsoft Flight Simulator
Держпідприємство "Антонов" уклало ліцензійний договір з Microsoft про право використання марки Ан-225 "Мрія" в новій версії гри Microsoft Flight Simulator
Про це повідомила пресслужба компанії.
Як йдеться в повідомленні, завдяки цьому кожен користувач гри зможе відчути себе пілотом унікального літака "Мрія", який в грі буде представлений у вигляді, максимально наближеному до оригіналу.
"Ми хотіли запустити цю версію саме на річницю руйнування літака, до 27 лютого. Наше бажання – зробити все можливе для відновлення Ан-225. Ми плануємо перераховувати кошти ДП "Антонов", яке буде відбудовувати цей потужний літак", - зазначив голови програми Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман.
Нову гру вже протестував командир екіпажу Ан-225, шеф-пілот Дмитро Антонов та відзначив високий професіоналізм команди, яка працювала над розробкою цього продукту та записав привітальну промову до користувачів Microsoft Flight Simulator.
У пресслужбі компанії зазначають, що наразі ДП "Антонов" виконує комплекс розрахунково-дослідних робіт з метою розробки програми відбудови Ан-225, яка буде виконуватися після закінчення війни.
- Окупанти знищили найбільший український літак "Мрія" 27 лютого 2022 року. Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом.
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