У грудні газ на АЗС може коштувати 30 грн за літр, -  аналітик Сіренко

Про це повідомив аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко в етері телеканалу Еспресо.

"Нестача пропан-бутану спричинила зростання цін в листопаді і на початку грудня. Але зараз ситуація стабілізується, наші трейдери знайшли звідки возити цей ресурс і ціна пішла до низу. Останні два дні на внутрішньому ринку ціна опустилася в гурті (в оптовій ціні - ред.) більше ніж на 20%. Є хороша тенденція, невеликий прогноз - до кінця грудня ми можемо побачити газ на заправках до 30 грн за літр", - зазначив він.

За його словами, польський кордон для ринку нафтопродуктів є надважливим, але сьогоднішня ситуація з перекриттям кордону не є критичною проблемою в цьому питанні.

"Через кордон проходять від 30% до 45% нафтопродуктів, але не весь цей обсяг проходить автовантажним транспортом. Тому перекритий кордон не є критичною точкою для ринку нафтопродуктів. Так, була проблема з автогазом, але вона більше стосується не страйків на кордоні, а посилення контролю на митницях стосовно походження нафтопродуктів, які до нас постачаються", - додав Сіренко.