У Грузії блискавка вбила 530 овець
На півдні Грузії внаслідок удару блискавки загинуло 530 овець
Про це повідомляє "Інформаційний центр Джавахеті".
Відомо, що інцидент стався 9 серпня в околицях гори Абулі в Ахалкалакському муніципалітеті.
Частина загиблої худоби належала місцевому фермеру Миколі Леванову, інших пригнали на випас із сусіднього регіону Кахеті.
Власник пасовища звернувся за допомогою до місцевої влади. При мерії міста Ахалкалакі створена комісія для оцінки шкоди.
Як зазначають журналісти, у Грузії сьогодні одна вівця коштує близько 350 ларі (понад $100).
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