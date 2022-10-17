У Грузії можуть переглянути безвізовий режим з РФ через наплив росіян

Про це повідомляє інформаційний портал "Новости-Грузия".

Про це президентка Грузії повідомила на спільній пресконференції із президенткою Молдови в понеділок, 17 жовтня.

"Не виключено, що нам доведеться переглянути візовий режим, який у сьогоднішніх умовах є досить ліберальним і може бути менш прийнятним в умовах цієї агресії. Це все має вирішити уряд разом із суспільством", - сказала Зурабішвілі.

Вона додала, що наплив росіян до країни останнім часом став викликом.

"Головне, щоб громадськість була певна, що всі механізми контролю задіяні, небезпеки немає. Для цього, я думаю, потрібно більше комунікації, більше інформування нашого суспільства, щоб у всіх відносинах усі можливі загрози і всі можливі питання фактично розглядалися державою, щоб вживали всіх заходів", - відзначила Зурабішвілі.

Додамо, що згідно з грузинським законодавством, громадяни Росії можуть відвідувати Грузію без віз і перебувати в країні до року.

Громадяни Грузії можуть відвідувати Росію у разі отримання візи.

Нагадаємо, Грузія, Азербайджан та Туреччина почали спільні військові навчання

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb