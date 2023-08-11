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У Грузії оштрафували українку, затриману під час протесту проти лайнера з росіянами

11 серпня, 2023 п'ятниця
22:55
Світ акція протесту проти російського лайнера у Грузії

Батумський міський суд визнав винною в непокорі законній вимозі поліції українку Марину Чобанян, яка брала участь у протестах проти прибуття лайнера з російськими туристами

Про це пише "Новини Грузія".

Дівчина заявляла в суді, що безпідставне затримання сталося настільки агресивним і раптовим, що вона в перші секунди в шоці не зрозуміла, що відбувається та інстинктивно почала відмахуватися руками. Але суд не взяв до уваги її аргументів.

"Я подаватиму апеляцію. Мене звинуватили у непокорі "законній вимозі" поліції, яка не змогла довести підстав для своїх дій. Суд, знявши звинувачення у дрібному хуліганстві, сам підтвердив, що підстав для затримання не було, тоді в чому полягає "законна вимога".

Сьогодні також буде винесено вироки у справах інших затриманих у Батумському порту, серед них ще один громадянин України – Дмитро Закревський. 

Загалом 31 липня в Батумському порту на акції було затримано 23 людини.

Що передувало

Нагадаємо, 27 липня грузини прогнали з порту Батумі лайнер Astoria Grande з російськими туристами, який прямує до Сочі. Вони скандували "Російський корабель, йди на **й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

Під час акції в одній із кают лайнера з'явився російський прапор, але незабаром його прибрали.

Обурення жителів Батумі викликало і прибуття лайнера з Росії, і коментарі російських туристів на ньому. В інтерв'ю місцевим ЗМІ вони заявляли, що Росія не окупувала Грузію, "ми, як і раніше, в Радянському Союзі", а одна з туристок відкрито заявила, що відвідувала Абхазію, що є порушенням грузинського законодавства.

Корабель відплив під тиском місцевих протестувальників на два дні раніше від графіка. 28 липня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що прибуття в Батумі лайнера з російськими туристами - остання провокація РФ.

У понеділок, 31 липня, круїзний лайнер Astoria Grande із росіянами знову прибув із Сочі до Грузії. Корабель у Батумі зустріли з акцією протесту, а автобус із росіянами закидали пляшками та яйцями.

Згодом МВС Грузії повідомило про затримання 23 осіб, які мітингували проти прибуття лайнера з російськими туристами в Батумі. За це їм інкримінують дрібне хуліганство і непокору поліції. Серед затриманих є громадянка України.

Почесний консул нашої країни в Батумі Ростом Накашидзе сказав, що не мав можливості побачити затриману, яка перебувала в поліцейському управлінні.

На акції протесту проти лайнера з росіянами у грузинському Батумі 31 липня затримали двох громадян України: Марину Чобанян та Дмитра Закревського. Їх обох звільнили.

Україна
Росія
Грузія
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