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Українку, затриману на акції протесту проти російського лайнера у Грузії, звинувачують у хуліганстві

1 серпня, 2023 вiвторок
16:25
Світ акція протесту проти російського лайнера у Грузії

На акції протесту проти лайнера з росіянами у грузинському Батумі 31 липня затримали 37-річну громадянку України Марину Чобанян. Її звинувачують у дрібному хуліганстві й непокорі правоохоронцям

Про це проєкту Радіо Свобода "Ти як?" повідомила адвокат українки Ніно Іремадзе. 

Вона зазначила, що нині Марину Чобанян тримають в ізоляторі тимчасового утримання міста Озургеті. Своїй захисниці вона заявила, що не перешкоджала діям правоохоронців. За словами Іремадзе, Марина Чобанян лише знімала акцію протесту. Водночас поліція застосувала проти жінки фізичну силу.

Іремадзе також зазначила, що бачилась з Чобанян в ізоляторі, проте вона не мала можливості ідентифікувати фізичне насилля проти жінки.

Адвокатка каже, що українка перебуває в стані сильного стресу, у неї гостра клаустрофобія. Справу щодо неї надалі має розглянути суд. На засіданні громадянка України доводитиме свою правоту та позицію, що вона не порушувала закон.

Почесний консул України в Батумі Ростом Накашидзе повідомив проєкту Радіо Свобода "Ехо Кавказу" про те, що він поки не зміг зустрітися із затриманою.

Що передувало

Нагадаємо, 27 липня грузини прогнали з порту Батумі лайнер Astoria Grande з російськими туристами, який прямує до Сочі. Вони скандували "Російський корабель, йди на **й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

Під час акції в одній із кают лайнера з'явився російський прапор, але незабаром його прибрали.

Обурення жителів Батумі викликало і прибуття лайнера з Росії, і коментарі російських туристів на ньому. В інтерв'ю місцевим ЗМІ вони заявляли, що Росія не окупувала Грузію, "ми, як і раніше, в Радянському Союзі", а одна з туристок відкрито заявила, що відвідувала Абхазію, що є порушенням грузинського законодавства.

Корабель відплив під тиском місцевих протестувальників на два дні раніше від графіка. 28 липня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що прибуття в Батумі лайнера з російськими туристами - остання провокація РФ.

У понеділок, 31 липня, круїзний лайнер Astoria Grande із росіянами знову прибув із Сочі до Грузії. Корабель у Батумі зустріли з акцією протесту, а автобус із росіянами закидали пляшками та яйцями.

Згодом МВС Грузії повідомило про затримання 23 осіб, які мітингували проти прибуття лайнера з російськими туристами в Батумі. За це їм інкримінують дрібне хуліганство і непокору поліції. Серед затриманих є громадянка України.

Почесний консул нашої країни в Батумі Ростом Накашидзе сказав, що не мав можливості побачити затриману, яка перебувала в поліцейському управлінні.

Суспільство
Кримінал
Україна
Грузія
поліція
акції протестів
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