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У Грузії запустили процедуру імпічменту президентки Зурабішвілі

1 вересня, 2023 п'ятниця
11:06
Світ Саломе Зурабішвілі

Правляча партія "Грузинська мрія" запускає процедуру імпічменту президента Грузії Саломе Зурабішвілі через неузгоджені з урядом візити до Європи

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Для імпічменту президента потрібні голоси 100 депутатів парламенту.

Саломе Зурабішвілі запланувала турне Європою. Водночас уряд не схвалив її візит до Німеччини, України, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії та Ізраїлю.

Президентка впевнена: європейське турне допоможе країні на шляху інтеграції до ЄС. Тому вона вирішила здійснити свої наміри без згоди уряду.

Що відомо про Саломе Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі стала президентом Грузії у 2018 році завдяки підтримці "Грузинської мрії" та її засновника, мільярдера Бідзини Іванішвілі.

Відносини президента та уряду стали погіршуватися після початку війни в Україні. Зурабішвілі не раз критикувала уряд за недостатню підтримку України.

Так, у лютому Саломе Зурабішвілі заявила, що уряд країни загнав себе в ізоляцію своєю нейтральною політикою щодо України на тлі широкомасштабної агресії РФ. А в березні вона звинуватила уряд у тому, що він "говорить однією мовою з Москвою".

Термін повноважень Зурабішвілі спливає восени 2024 року.

Новини
Грузія
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