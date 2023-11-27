У Ірані стратили 17-річного хлопця, правозахисники обурені

Про це повідомляє Arab News.

У суботу, 25 листопада, дві правозахисні організації повідомили, що в Ірані стратили 17-річного юнака, засудженого за вбивство, висловивши обурення тим, що в Ісламській республіці продовжують вішати людей за злочини, скоєні неповнолітніми

Хамідреза Азарі був страчений у днем раніше, 24 листопада, у в'язниці в східному місті Сабзевар в провінції Разаві Хорасан, повідомили в окремих заявах норвезька Hengaw і Іранська правозахисна група (IHR).

Зазначається, що Азарі був єдиною дитиною в сім'ї й, попри свій вік, вже кілька років тому почав працювати збирачем металолому.

Посилаючись на документи, які вони бачили, і Hengaw, і IHR заявили, що на момент злочину Азарі було 16 років, а на момент страти - 17. За даними правозахисників, він був засуджений до смертної кари за вбивство людини під час бійки в травні.

За словами правозахисників, страта стала черговим порушенням Іраном Конвенції ООН про права дитини, яка визначає дитину як будь-яку особу у віці до 18 років.

"Іран є однією з небагатьох країн, які засуджують дітей до смертної кари і страчують більше неповнолітніх, ніж всі інші країни", - заявили в IHR, додавши, що, за їхніми даними, з 2010 року в Ірані було страчено щонайменше 68 неповнолітніх.

"В Ірані, якщо хтось хоче отримати водійські права, він повинен мати 18 років, але для страти достатньо 15 років", - додав директор IHR Махмуд-Амірі Могаддам.

IHR заявила, що останній кримінальний кодекс Ірану чітко визначає 15 років як вік кримінальної відповідальності для хлопчиків.

Група заявила, що іранські ЗМІ повідомили про страту хлопця, але помилково вказали його вік як 18 років у "навмисній спробі уникнути відповідальності за порушення міжнародних законів".

За даними IHR, цього року в Ірані стратили щонайменше 684 людини, в основному за звинуваченнями, пов'язаними з наркотиками та вбивствами.