Сходження лавини у Ірані: 5 альпіністів загинули, є поранені
На заході Ірану внаслідок сходження лавини загинуло п'ятеро альпіністів, ще четверо зазнали поранень: вони пішли у гори попри попередження про небезпеку
Про це AP.
Вказано, що команда з 9 альпіністів вирушила у гори на заході Ірану в четвер, 23 листопада. Місцева влада повідомляла про можливі ризики, оскільки впродовж останніх тижнів на найвищій горі Оштранкух у гірському масиві тривали сильні дощі та снігопади.
У суботу, 25 листопада, місцеві ЗМІ повідомили, що рятувальники виявили тіла п'ятьох альпіністів на вершині Сан-Боран, яка розташована приблизно в 300 кілометрах на південний захід від столиці Тегерана. Інші чотири члени команди постраждали, їх доставили до лікарні.
- 8 жовтня на горі Шишабангма у Тибеті зійшли дві снігові лавини під час підйому групи із 52 альпіністів. Унаслідок інциденту двоє людей загинуло, а ще двоє - вважаються зниклими безвісти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.13Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе