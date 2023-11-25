Сходження лавини у Ірані: 5 альпіністів загинули, є поранені

Про це AP.

Вказано, що команда з 9 альпіністів вирушила у гори на заході Ірану в четвер, 23 листопада. Місцева влада повідомляла про можливі ризики, оскільки впродовж останніх тижнів на найвищій горі Оштранкух у гірському масиві тривали сильні дощі та снігопади.

У суботу, 25 листопада, місцеві ЗМІ повідомили, що рятувальники виявили тіла п'ятьох альпіністів на вершині Сан-Боран, яка розташована приблизно в 300 кілометрах на південний захід від столиці Тегерана. Інші чотири члени команди постраждали, їх доставили до лікарні.