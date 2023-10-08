У Тибеті на горі Шишабангма зійшла снігова лавина: двоє альпіністів загинули, ще двоє - зникли безвісті

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Чотирьох альпіністів, які загинули або зникли безвісти після сходження лавин на гору Шишапангма на південному заході Тибетського автономного району Китаю в суботу вдень, ідентифіковано", - повідомляє регіональне спортивне бюро.

Дві лавини зійшли на висоті 7600 метрів і 8000 метрів над рівнем моря, в результаті чого американська альпіністка Анна Гуту і непальський гірський провідник Мінґмар Шерпа загинули, а американська альпіністка Джина Марі Рзуцідло і непальський гірський провідник Тенджен Шерпа пропали безвісти. Ще один непальський гірський провідник Карма Гелджен Шерпа отримав серйозні поранення.

За словами офіцера зв'язку тибетської альпіністської команди, загалом 52 альпіністи здійснювали сходження на вершину, коли зійшли лавини, з таких країн і регіонів, як США, Великобританія, Румунія, Албанія, Італія, Японія, Пакистан та інші.

Спортивне бюро повідомило, що травмований непальський альпініст знаходиться поза небезпекою. Всі альпіністські сходження призупинені з огляду на нестабільні снігові умови на горі.