У Тибеті зійшла лавина, загинули щонайменше 8 людей
Унаслідок сходження лавини у Тибетському автономному регіоні Китаю загинули вісім осіб, ще чимало авто з людьми перебувають під снігом
Про це пише Сіньхуа.
Зазначається, що лавина зійшла поблизу міста Ніінгчі, заблокувавши виїзд з автомобільного тунелю.
Наразі невідомо, скільки ще людей і автомобілів перебуває під снігом, триває пошуково-рятувальна операція.
- Нагадаємо, близько десяти любителів зимових видів спорту були поховані під лавиною в австрійському гірськолижному районі Лех/Цурс 25 грудня.
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