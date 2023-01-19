У Тибеті зійшла лавина, загинули щонайменше 8 людей

Про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що лавина зійшла поблизу міста Ніінгчі, заблокувавши виїзд з автомобільного тунелю.

Наразі невідомо, скільки ще людей і автомобілів перебуває під снігом, триває пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, близько десяти любителів зимових видів спорту були поховані під лавиною в австрійському гірськолижному районі Лех/Цурс 25 грудня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb