Про це повідомляє видання Kurier.

Зазначається, що одна людина була врятована з пораненнями, про це повідомила поліція ввечері.

Триває рятувально-пошукова операція із залученням вертольотів і лавинних пошукових собак.

Лавина зійшла близько 15:00 в районі Тріткопфа (2720 метрів). Незабаром після цього до конусу лавини вилетіли кілька гелікоптерів, у тому числі три з Тіролю, та кілька пошукових груп. Вертольоти приземлялися і злітали знову і знову на перевалі Флексенпасс (1773 метри).

За попередньою інформацією, в операції залучили понад 100 осіб.

"Ми робимо все можливе, щоб врятувати любителів зимових видів спорту", - заявили в муніципалітеті Леха. Рятувальники попросили прожектори, щоб пошуки можна було продовжувати в темряві.

25 грудня повідомлялося, що у Японії через потужні снігопади за тиждень загинули 14 людей, десятки поранених.

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