Про це повідомило видання NHK.

Потужні снігопади у Японії розпочалися 17 грудня, у деяких районах на півночі та сході снігу випало утричі більше від середньорічного показника. На ранок неділі в цих регіонах сніговий покрив становив від 65 сантиметрів до 1,17 метра.

Метеорологи попереджають, що снігопад уже досягнув піка і буде слабшати, але впродовж зими зберігається високий ризик повторення аномальних опадів.

23 грудня повідомлялося про те, що Японія передала Бучі дизель-генератори і обігрівачі.