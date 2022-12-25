У Японії через потужні снігопади за тиждень загинули 14 людей, десятки поранених
У Японії внаслідок потужних снігопадів, які тривають упродовж останнього тижня, загинули 14 людей і десятки зазнали поранень
Про це повідомило видання NHK.
Потужні снігопади у Японії розпочалися 17 грудня, у деяких районах на півночі та сході снігу випало утричі більше від середньорічного показника. На ранок неділі в цих регіонах сніговий покрив становив від 65 сантиметрів до 1,17 метра.
Метеорологи попереджають, що снігопад уже досягнув піка і буде слабшати, але впродовж зими зберігається високий ризик повторення аномальних опадів.
- 23 грудня повідомлялося про те, що Японія передала Бучі дизель-генератори і обігрівачі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.71
Купівля 39.71Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 41.23Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе