Японія передала Бучі дизель-генератори і обігрівачі

Про це у facebook поінформувала пресслужба Бучанської міськради.

"У період блекауту 50-кіловатні генератори будуть використані для живлення двох котелень. А третій генератор буде мобільний - накачуватиме воду в резервуари де потрібно. Обігрівачі будуть передані в пункти обігріву", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, раніше представники японського бізнесу за сприяння прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди створили програму підтримки України та напряму - муніципалітетів, до якої потрапила і Бучанська громада.

"Ми вдячні японському агентству міжнародного співробітництва JICA та Посольству України в Японії за підтримку у такий важкий час. Японія далеко, але сьогодні стала ближче до нас", - наголосили у міськраді.

Раніше стало відомо, що уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (близько 43 мільйонів доларів) для закупівлі зброї та обладнання для України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 22 грудня повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу ще 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури.

22 грудня стало відомо, що Київ отримав від Данії 9 потужних генераторів.

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