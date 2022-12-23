Японія передала Бучі дизель-генератори і обігрівачі
Японія передала Бучі три потужні дизель-генератори та шість обігрівачів
Про це у facebook поінформувала пресслужба Бучанської міськради.
"У період блекауту 50-кіловатні генератори будуть використані для живлення двох котелень. А третій генератор буде мобільний - накачуватиме воду в резервуари де потрібно. Обігрівачі будуть передані в пункти обігріву", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, раніше представники японського бізнесу за сприяння прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди створили програму підтримки України та напряму - муніципалітетів, до якої потрапила і Бучанська громада.
"Ми вдячні японському агентству міжнародного співробітництва JICA та Посольству України в Японії за підтримку у такий важкий час. Японія далеко, але сьогодні стала ближче до нас", - наголосили у міськраді.
- Раніше стало відомо, що уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (близько 43 мільйонів доларів) для закупівлі зброї та обладнання для України.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 22 грудня повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу ще 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури.
- 22 грудня стало відомо, що Київ отримав від Данії 9 потужних генераторів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 41.23Продаж 42.27
- Актуальне
- Важливе