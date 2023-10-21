У Ірані заявили, що експортуватимуть автомобілі до Росії та Білорусі
Заступник міністра закордонних справ Ірану з питань економічної дипломатії заявив, що країна підписала угоду щодо експорту автомобілів іранського виробництва до Росії та Білорусі
Про це інформує Tasnim News Agency, посилаючись на слова заступника міністра МЗС Мехді Сафарі, який виступав на церемонії, присвяченій Національному дню експорту.
Сафарі заявив, що основною політикою нинішньої адміністрації є сприяння торгівлі з сусідніми державами, а також країнами Африки, Латинської Америки та Східної Азії. Водночас Іран прагне продавати до інших цільових країн, серед яких Росія та Білорусь, автомобілі власного виробництва.
За словами Сафарі, "країна уклала дуже хороші контракти з іншими країнами в цій галузі".
- Водночас 26 вересня в Грузії почала діяти заборона на експорт та реекспорт автомобілів з європейських країн до Росії та Білорусі. Це передбачено 11-м пакетом санкцій ЄС, який затвердили 23 червня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.7Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе