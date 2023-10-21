У Ірані заявили, що експортуватимуть автомобілі до Росії та Білорусі

Про це інформує Tasnim News Agency, посилаючись на слова заступника міністра МЗС Мехді Сафарі, який виступав на церемонії, присвяченій Національному дню експорту.

Сафарі заявив, що основною політикою нинішньої адміністрації є сприяння торгівлі з сусідніми державами, а також країнами Африки, Латинської Америки та Східної Азії. Водночас Іран прагне продавати до інших цільових країн, серед яких Росія та Білорусь, автомобілі власного виробництва.

За словами Сафарі, "країна уклала дуже хороші контракти з іншими країнами в цій галузі".