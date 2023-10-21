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Головна Світ У Ірані заявили, що експортуватимуть автомобілі до Росії та Білорусі

У Ірані заявили, що експортуватимуть автомобілі до Росії та Білорусі

21 жовтня, 2023 субота
20:40
Світ Іран Росія

Заступник міністра закордонних справ Ірану з питань економічної дипломатії заявив, що країна підписала угоду щодо експорту автомобілів іранського виробництва до Росії та Білорусі

Про це інформує Tasnim News Agency, посилаючись на слова заступника міністра МЗС Мехді Сафарі, який виступав на церемонії, присвяченій Національному дню експорту. 

Сафарі заявив, що основною політикою нинішньої адміністрації є сприяння торгівлі з сусідніми державами, а також країнами Африки, Латинської Америки та Східної Азії. Водночас Іран прагне продавати до інших цільових країн, серед яких Росія та Білорусь, автомобілі власного виробництва. 

За словами Сафарі, "країна уклала дуже хороші контракти з іншими країнами в цій галузі". 

  • Водночас 26 вересня в Грузії почала діяти заборона на експорт та реекспорт автомобілів з європейських країн до Росії та Білорусі. Це передбачено 11-м пакетом санкцій ЄС, який затвердили 23 червня. 
Росія
Білорусь
Іран
авто
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