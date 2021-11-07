У Італії винесли перші 70 вироків у "процесі століття" проти мафії

Про це повідомляє DW.

Процес проходив у місті Ламеція-Термі в побудованому спеціально для цього комплексі.

Підсудні дали згоду провести прискорений судовий процес за зачиненими дверима. За це італійська влада погодилася у разі вироку про ув'язнення скоротити його тривалість на третину.

На лаві підсудних перебував 91 обвинувачений. 21 з них визнали невинними, решту засудили до позбавлення волі на строк до 20 років.

Загалом у рамках цього процесу було висунуто звинувачення проти 355 осіб - передбачуваних членів мафіозного угруповання "Ндрангета", а також його посібників, у тому числі політиків та співробітників поліції. Йдеться про такі злочини, як вбивства, замахи на вбивства, торгівля наркотиками, відмивання грошей та зловживання службовим становищем.

Більшість із тих, проти кого було висунуто звинувачення, були затримані в ході скоординованої операції поліції Італії, Німеччини, Швейцарії та Болгарії у 2019 році. Один із засуджених – глава мафіозного клану Манкузо – Луїджі Манкузо на прізвисько Дядько. На момент винесення вироку він уже провів в ув'язненні 20 років.

Прокуратура Італії сподівається, що судовий процес проти "Ндрангети", яка є одним із найвпливовіших сучасних мафіозних угруповань у країні, стане показовим. "Ндрангета" займається торгівлею зброєю, людьми та наркотиками, має багатомільярдні обороти. У 2016 році її членів вже звинувачували у махінаціях у будівельному бізнесі та при операціях з нерухомістю на півночі Італії після двох руйнівних землетрусів у 2012 році.