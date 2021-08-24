У Івано-Франківську пройшла хода ровесників Незалежності

Про це повідомив міський голова міста Руслан Марцінків у Facebook.



"30 років відновленій Незалежності України – і 30 років учасникам цієї ходи. Ровесники Незалежності – це покоління, яке вже виросло, має свої родини та сім’ї, вибрали своє покликання, реалізовуються у своїй державі. Вони жодного дня не жили в Радянському Союзі, не пам’ятають того совкового менталітету", - написав він.



Мер додав, що це покоління буде будувати та керувати країною, у якій зростуть нові покоління незалежних українців із менталітетом вільних і сильних людей.



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