У Ізраїлі під Єрусалимом палають ліси
На захід від Єрусалиму поблизу поселення Шореш розгорілися масштабні лісові пожежі
Про це пише The Jerusalem Post.
Пожежі охопили близько 10 га лісу. Для їх нейтралізації у зону лиха було направлено 8 пожежних літаків, гелікоптер та 24 команди пожежників та рятувальників.
Наразі рятувальники намагаються взяти осередки лісових пожеж під контроль та, зокрема, не дати вогню дістатися найближчої до зони загорання заправки, звідки вже евакуювали місцевих жителів.
Через пожежі у східному напрямку заблокована автомобільна траса, що з’єднує Єрусалим та Тель-Авів.
Із понеділка Ізраїль накрила спекотна погода , яка, за прогнозами, триватиме два тижні.
- Зазначимо, 3 серпня пожежі спалахнули на узбережжі Хорватії
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