У Кабміні та МЗС спростували інформацію про можливе скасування безвізу України з ЄС
Кабінет міністрів заперечує інформацію, що Україна порушує правила безвізу з Європою
Про це заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає РБК-Україна.
Так, вона назвала це "інсценуванням перед самітом Україна-ЄС".
"Повністю можу спростувати інформацію, що Україна не відповідає критеріям функціонування безвізового режиму. Моя позиція базується на офіційному звіті Європейського союзу, за результатами якого ухвалюється рішення щодо продовження чи призупинення безвізу. А він говорить про те, що Україна відповідає безвізовим критеріям", - заявила Стефанішина.
Вона зазначила, що інформація в опублікованому місяць тому звіті ЄС стверджує, що міграційні потоки з України зменшуються.
"Оці негативні цифри, які опублікували в ЗМІ, стосуються інших країн", - повідомила віцепрем’єрка.
Також інформацію про скасування режиму прокоментував прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.
Він зауважив, що відомство не отримувало від Європи жодних офіційних сигналів, які свідчили б про прийняття такого рішення. Ніколенко нагадав про опублікований 4 серпня Єврокомісією звіт щодо виконання Україною вимог візової лібералізації.
"Документ містить позитивну оцінку дотримання нашою державою критеріїв безвізового режиму. Звичайно, там були і рекомендації продовжити "домашню роботу" для поліпшення управління міграційними процесами і вдосконалення антикорупційного законодавства", - зазначив він.
- Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що низка країн Євросоюзу дали оцінки щодо послаблення візового режиму з Україною, Грузією, Молдовою та країнами Західних Балкан.
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