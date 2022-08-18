English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Кабулі стався вибух в мечеті, є загиблі

У Кабулі стався вибух в мечеті, є загиблі

18 серпня, 2022 четвер
03:27
Світ Кабул, Афганістан

Потужний вибух стався у мечеті в Кабулі під час вечірньої молитви в середу, 17 серпня. За даними поліції є загиблі та травмовані

Про це пише ReutersAl Jazeera та Associated Press.

Свідки розповіли агентству Reuters, що потужний вибух був чутний у північному районі Кабула, внаслідок чого вибило вікна в сусідніх будівлях. 

"Вибух стався всередині мечеті... є жертви, але цифри поки невідомі", - сказав Reuters речник поліції Кабула Халід Задран. 

Представник служби безпеки повідомив Al Jazeera, що в результаті вибуху загинули 20 людей, ще 40 отримали поранення. До лікарні швидкої допомоги доправили 27 пацієнтів поранених у результаті вибуху, у тому числі семирічну дитину. Інформаційне агентство Associated Press повідомило про щонайменше 10 загиблих. Джерело Reuters додало, що серед убитих був імам.

Представник талібів Забіхулла Муджахід підтвердив, що внаслідок вибуху були вбиті та поранені, але не уточнив, скільки саме. 

  • Сили Талібану в суботу, 13 серпня, атакували та зупинили мирний протест жінок у Кабулі, які закликали до відновлення прав.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Афганістан
Талібан
Читайте також:
переговори України з Росією
16 серпня, 2022 вiвторок
Кулеба розкрив невідомі подробиці переговорів з Лавровим в Туреччині
Володимир Соловйов
17 серпня, 2022 середа
"Нам их на хрен не жалко": в разі закриття Європи для росіян кремлівські пропагандисти "анонсують" війну з НАТО і ядерні удари
Валерій Залужний
17 серпня, 2022 середа
Залужний: ракетні системи вздовж кордону в Білорусі викликають занепокоєння, окупанти продовжують наступ по всій лінії фронту
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.2
    Купівля 39.2
    Продаж 40.08
  • EUR
    Купівля 39.62
    Продаж 40.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
18 серпня
03:04
Австралія
Австралія забрала ділянку, на якій повинні були збудувати посольство РФ
02:22
На Півдні ЗСУ завдали ударів по цілях окупантів та знищили склад в Білогірці
02:02
Дмитро Кулеба
МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС тільки через підконтрольну Україні територію, - Кулеба
01:36
НАТО
НАТО готове збільшити сили в Косово в разі зростання напруженості між Приштиною і Белградом, - Столтенберг
01:18
Оновлено
салтівка обстріл
Росія обстріляла житловий будинок у Салтівському районі Харкова: загинуло 7 людей, ще 16 поранено
00:52
ЗСУ знищили базу окупантів у Новій Каховці: вбито від 10 до 15 окупантів, приблизно таку ж кількість поранено
ЗСУ знищили базу окупантів у Новій Каховці: вбито від 10 до 15 окупантів, приблизно таку ж кількість поранено
00:29
Apple презентує нові пристрої iPhone 7 вересня, - Bloomberg
00:23
ОГПУ
Один із лідерів галузі: Україна арештувала активи російського підприємства на 350 млн грн
2022, середа
17 серпня
23:50
"Бенфіка" - "Динамо"
"Динамо" програло "Бенфіці" у Лізі чемпіонів
23:29
На фото Володимир Зеленський
"Армія РФ повинна піти з Запорізької АЕС без умов і якнайшвидше": Зеленський повідомив про підготовку візиту МАГАТЕ на станцію
23:17
Артем Довбик (в центрі)
"Дніпро-1" - "АЕК Ларнака": букмекери дали обнадійливий прогноз на матч українців у Лізі Європи
22:59
Оновлено
Довженко-Центр
Довженко-Центр заявляє про ліківідацію національного кіноархіву. У Мінкульті кажуть, що мова про "реорганізацію"
22:37
Аналітика
Сергій Згурець
Російські військові керівники вже на своїй шкурі відчувають полювання з боку ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
22:26
"Війна диктує нові вимоги": Малюська заявив про масштабні скорочення у Мін'юсті
22:23
Агресор не знищив жодної установки HIMARS
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 серпня
21:43
Опалювальний сезон: Канада надасть Україні 450 млн канадських доларів на закупівлю газу
21:20
Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен
"Краща інвестиція в безпеку Європи і світу": Блінкен і Кулеба обговорили подальше постачання зброї Україні
21:00
Оновлено
Караваєв, Шапаренко
"Динамо" - "Бенфіка": стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів
20:59
Новий командувач ЧФ РФ Віктор Соколов
Російські пропагандисти повідомляють про зміну командувача Чорноморського флоту РФ
20:42
хакери
У Держспецзв'язку пояснили, чи безпечно відвідувати сайти в режимі анонімного перегляду
20:37
Інфографіка
Україна зробила ще один вагомий крок по вирішення проблеми дизпалива в державі
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:30
Букерівська премія
Букерівська книжкова премія оголосила склад журі на 2023 рік
20:30
Ексклюзив
за Путіна
Коли загине 100-120 тисяч росіян, тоді всі в РФ зрозуміють, що йде велика війна, - військовий аналітик
20:08
Азов
Знищили ворожі штаб і БМП: ЗСУ показали відео роботи ССО "Азов"
19:59
Данія
Данія збирається обмежити в’їзд туристів з РФ
19:54
стрибки з вишки, Софія Лискун
Українка виборола срібло на ЧЄ у стрибках з вишки
19:33
ВООЗ
Смертність від COVID-19 у світі зросла на 35% за останні чотири тижні, - ВООЗ
19:20
мова
"Українською, будь ласка": у Дніпрі затвердили програму підтримки української мови
19:17
ЗСУ в районі Соледара придушили усі спроби Росії покращити тактичне положення
19:11
окупанти
Окупанти зазнають втрат, деморалізовані, вчиняють саботаж та вдаються до самоскалічень, - Генштаб
19:11
кібератака
Хакери атакували сайт путінської партії "Єдина Росія"
19:06
Михайло Федоров
Криптофонд Aid For Ukraine зібрав $54 млн на допомогу ЗСУ, цифровому та кіберспротиву
19:02
російскі окупанти в Енергодарі
У Запорізькій області Росія має частковий успіх у просуванні в напрямку Новомихайлівки
19:00
Анонс
Вони або ми: що означає перемогти Росію? Онлайн-проєкт "Власні назви"
18:57
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
Після вибухів у Криму загарбники терміново евакуюють авіатехніку вглиб півострова і в РФ, - розвідка
18:48
окупант
На Сіверському напрямку росіяни вдосконалюють фортифікаційне обладнання позицій, - Генштаб
18:48
Валерій Залужний
Генерал Валерій Залужний: Я б проїхався по Красній площі на танку під українським прапором
18:34
Норвегія
Норвегія надасть новий пакет військової допомоги для України та тренуватиме українських воїнів
18:31
ДБР
У ДБР розслідуватимуть законність перетину державного кордону "Батальйоном Монако"
18:23
Ексклюзив
Херсон
Росіяни розуміють, що втрата Херсона означатиме поразку у війні з Україною, - військовий аналітик Левін
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV