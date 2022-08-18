У Кабулі стався вибух в мечеті, є загиблі

Про це пише Reuters, Al Jazeera та Associated Press.

Свідки розповіли агентству Reuters, що потужний вибух був чутний у північному районі Кабула, внаслідок чого вибило вікна в сусідніх будівлях.

"Вибух стався всередині мечеті... є жертви, але цифри поки невідомі", - сказав Reuters речник поліції Кабула Халід Задран.

Представник служби безпеки повідомив Al Jazeera, що в результаті вибуху загинули 20 людей, ще 40 отримали поранення. До лікарні швидкої допомоги доправили 27 пацієнтів поранених у результаті вибуху, у тому числі семирічну дитину. Інформаційне агентство Associated Press повідомило про щонайменше 10 загиблих. Джерело Reuters додало, що серед убитих був імам.

Представник талібів Забіхулла Муджахід підтвердив, що внаслідок вибуху були вбиті та поранені, але не уточнив, скільки саме.

Сили Талібану в суботу, 13 серпня, атакували та зупинили мирний протест жінок у Кабулі, які закликали до відновлення прав.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb