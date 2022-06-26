У Каховці підірвали автівку колаборантки, "начальниці" місцевого управління освіти
В окупованій Каховці підірвали авто місцевої колаборантки
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграм.
"Вчора у Каховці підірвали автівку колаборантки Ірини Махньової", – написав він.
Братчук нагадав, що Махньова співпрацює з окупантами, зайнявши посаду "начальниці" місцевого управління освіти.
За даними порталу Investigator, Махньова раніше не мала стосунку до освіти - останніми рками володіла торговими точками з продажу взуття у Каховці та Новій Каховці та була оформлена як фізособа-підприємець.
- Нагадаємо, в окупованій Каховці зник із флагштока прапор РФ.
- 30 квітня в Каховському районі Херсонщини колаборанти вирішили ввести рублі.
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