В окупованій Каховці підірвали авто місцевої колаборантки

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграм.

"Вчора у Каховці підірвали автівку колаборантки Ірини Махньової", – написав він.

Братчук нагадав, що Махньова співпрацює з окупантами, зайнявши посаду "начальниці" місцевого управління освіти.

За даними порталу Investigator, Махньова раніше не мала стосунку до освіти - останніми рками володіла торговими точками з продажу взуття у Каховці та Новій Каховці та була оформлена як фізособа-підприємець.

Нагадаємо, в окупованій Каховці зник із флагштока прапор РФ.

30 квітня в Каховському районі Херсонщини колаборанти вирішили ввести рублі.

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