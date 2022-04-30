У Каховському районі Херсонщини колаборанти вирішили ввести рублі, - журналіст

Про це повідомив журналіст Олег Батурін, який опублікував псевдодокумент, підписаний колаборантом.

“Чучєло видало "распоряжєніє" про введення на території "Каховського адміністративного району" руських фублів”, - написав Батурін.

За його словами, колаборати та окупанти ніяк не визначаться не лише з референдумом, а й зі своїми "посадами" і назвою своїх псевдоустанов.

"Представляли чучєло по-одному, підписується воно по-іншому, а печатка з куркою взагалі містить щось третє", - відзначив Батурін.