У Каховському районі Херсонщини колаборанти вирішили ввести рублі, - журналіст
У Херсонській області місцевий колаборант оголосив про введення рублів у "Каховському адміністративному районі"
Про це повідомив журналіст Олег Батурін, який опублікував псевдодокумент, підписаний колаборантом.
“Чучєло видало "распоряжєніє" про введення на території "Каховського адміністративного району" руських фублів”, - написав Батурін.
За його словами, колаборати та окупанти ніяк не визначаться не лише з референдумом, а й зі своїми "посадами" і назвою своїх псевдоустанов.
"Представляли чучєло по-одному, підписується воно по-іншому, а печатка з куркою взагалі містить щось третє", - відзначив Батурін.
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