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У Калінінградській області РФ заборонили "Асоціацію вчителів литовської мови"

17 липня, 2022 неділя
23:33
Світ Калінінград (до 1945 року - Кеніґсберґ)

Суд міста Черняховська (колишнього Інстербурга), що у Калінінградській області Росії, на вимогу регіонального мін'юсту ліквідував "Асоціацію вчителів литовської мови"

Про це сьогодні, 17 липня 2022 року, поінформував проєкт "Север.Реалии".

Формальною причиною ліквідації стала нібито невідповідність у документах організації.

При цьому виконавчий директор "Російської громади Калінінградської області" Максим Макаров у своєму блозі звинуватив керівника наразі забороненої вчительської асоціації литовців Олексія Бартнікаса у зв'язках з литовським спецлужбам. У своєму телеграм-каналі Макаров пише, що Бартнікас "за прямого фінансування з бюджету Литовської Республіки та в її інтересах здійснював дуже своєрідну "етнокультурну" діяльність" на території Калінінграда.

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"Він створив необхідні спецслужбам Литви інструменти та механізми так званої "м'якої сили", спрямовані на те, щоб під парасолькою вивчення литовських мови та культури виростити з переважно російських дітей Калінінградської області пролитовську "п'яту колону", яка в потрібний момент зможе виконати поставлені завдання сепаратистського спрямування", - заявляє Макаров.

Серед іншого, Макаров звинуватив "Асоціацію вчителів литовської мови" у популяризації ідей литовського філософа та гуманіста ХІХ-ХХ століть Відунаса, якого Макаров називає "русофобом". На початку липня влада міста Радянська (до 1946 року - Тільзіту) демонтувала меморіальну дошку на його пошану.

Доказів своїх слів Макаров не наводить.

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Своєю чергою Бартнікас повідомив, що організація не має наміру оскаржувати рішення про ліквідацію, незважаючи на те, що в Калінінградській області, як він вважає, є потреба вивчення литовської мови. За його словами, у регіоні живуть близько 10 тисяч носіїв мови, половина з яких – у змішаних сім'ях.

"Зазвичай, вони розмовляють у побуті російською, але батьки хочуть, щоб діти вчили литовську. Є приклади, коли діти вступають на навчання до литовських університетів", - пояснив він.

"Асоціація вчителів литовської мови" діяла у Калінінградській області з 1995 року. Вона організовувала різні заходи щодо обміну культурним досвідом між Росією та Литвою.

Довідка

До 1946 року нинішня Калінінградська область РФ століттями була німецькою Східною Прусією. Її населення складали німці, литовці та поляки.

Калінінград тоді називався Кеніґсберґом.

Зараз область межує на суходолі з Литвою та Польщею.

  • Після рішення Литви обмежити залізничний транзит російських товарів до Калінінграду представники РФ почали погрожувати офіційному Вільнюсу військовим втручанням.
  • На розгляді у держдумі РФ перебуває законопроєкт про невизнання проголошення незалежності Литви.
  • На думку експертів, Росія може вдатися до силового сценарію й "прокласти" польсько-литовським порубіжжям Сувальський коридор, що сполучить Білорусь з Калінінградською областю.

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Росія
Польща
Литва
Калінінград
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