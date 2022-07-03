"Ми не можемо змінити самих себе": очільник РПЦ Кирило виступив у Калінінграді

При цьому патріарх звернувся до моряків Балтійського флоту Росії, що були присутні у храмі. Звернення Кирила транслював російський православний канал "Союз".

Керівник Московської патріархії запевнив своїх слухачів, що Росії немає чого соромитися.

"Сьогодні ми дуже потребуємо, щоб Бог був з нами. І ось тут на західному порубіжжі Росії це особливо відчувається. Багато хто повстає сьогодні, в тому числі, і на вітчизну нашу. Але знаємо, що вітчизна не зробила нічого нікому поганого. І повстають не тому що ми погані, а тому що ми інші. І ось ця інакшість Росії вона і збуджує почуття ревнощів, заздрості та обурення. Але ми не можемо змінити самих себе", - сказав Кирило.

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У чому саме полягає російська "інакшість" він, разом з тим, уточнювати не став, обмежившись твердженням про те, що Росія є "святою Руссю, уділом пресвятої Богородиці".

Що ж стосується Калінінграду, то йому, за словами очільника РПЦ потрібен захист "від усякого ворога та супостата".

Після рішення Литви обмежити залізничний транзит російських товарів до Калінінграду представники РФ почали погрожувати офіційному Вільнюсу військовим втручанням.

На розгляді у держдумі РФ перебуває законопроєкт про невизнання проголошення незалежності Литви.

На думку експертів, Росія може вдатися до силового сценарію й "прокласти" польсько-литовським порубіжжям Сувальський коридор, що сполучить Білорусь з Калінінградскьою областю.

До 1945 року Калінінградська область РФ являла собою частину Німеччини й називалася Східною Прусією, а місто Калінінград було Кьонігсбергом. Переважну більшість населення там становили етнічні німці.

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