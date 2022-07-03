"Ми не можемо змінити самих себе": очільник РПЦ Кирило виступив у Калінінграді
У неділю, 3 липня 2022 року голова Російської православної церкви (РПЦ), патріарх московський Кирило освятив церкву Кирила та Мефодія у місті Калінінграді (РФ)
При цьому патріарх звернувся до моряків Балтійського флоту Росії, що були присутні у храмі. Звернення Кирила транслював російський православний канал "Союз".
Керівник Московської патріархії запевнив своїх слухачів, що Росії немає чого соромитися.
"Сьогодні ми дуже потребуємо, щоб Бог був з нами. І ось тут на західному порубіжжі Росії це особливо відчувається. Багато хто повстає сьогодні, в тому числі, і на вітчизну нашу. Але знаємо, що вітчизна не зробила нічого нікому поганого. І повстають не тому що ми погані, а тому що ми інші. І ось ця інакшість Росії вона і збуджує почуття ревнощів, заздрості та обурення. Але ми не можемо змінити самих себе", - сказав Кирило.
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У чому саме полягає російська "інакшість" він, разом з тим, уточнювати не став, обмежившись твердженням про те, що Росія є "святою Руссю, уділом пресвятої Богородиці".
Що ж стосується Калінінграду, то йому, за словами очільника РПЦ потрібен захист "від усякого ворога та супостата".
- Після рішення Литви обмежити залізничний транзит російських товарів до Калінінграду представники РФ почали погрожувати офіційному Вільнюсу військовим втручанням.
- На розгляді у держдумі РФ перебуває законопроєкт про невизнання проголошення незалежності Литви.
- На думку експертів, Росія може вдатися до силового сценарію й "прокласти" польсько-литовським порубіжжям Сувальський коридор, що сполучить Білорусь з Калінінградскьою областю.
- До 1945 року Калінінградська область РФ являла собою частину Німеччини й називалася Східною Прусією, а місто Калінінград було Кьонігсбергом. Переважну більшість населення там становили етнічні німці.
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