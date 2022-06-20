Про це пише Politico.

Видання називає Сувалкський коридор "найнебезпечнішим місцем на Землі".

"Місто Друскінінкай на південно-східному кордоні Литви виходить на вузьку смужку стратегічної території, відому як Сувалкський коридор. Західні військові стратеги попереджають, що цей район, ймовірно, стане однією з перших цілей російського президента, якщо він колись вирішить роздмухати війну в Україні до прямого зіткнення з НАТО", - пише Politico.

"Подібно до того, як Путін намагається створити сухопутний міст між Росією та півостровом Крим, захоплення Сувалкського коридору, названого на честь міста на польській стороні кордону, може з’єднати російські війська в Калінінграді, ключовому російському форпості, з тими, які перебувають у її фактичному протектораті Білорусі", - зазначає видання.

"У Калінінграді Росія створила грізну військову присутність, яка включає ядерну зброю, Балтійський флот і десятки тисяч солдатів".

Недавно Литва заявила про часткову заборону транзиту до Калінінграда деяких продуктів з Росії. Очікуваний вступ Швеції та Фінляндії до НАТО ще більше посилив напруженість між Росією та Альянсом.

Politico пояснює, що Калінінградська область — це ексклав, населення якого сягає майже мільйона, був територією Німеччини до закінчення Другої світової війни, коли він був відомий як Кенігсберг. Після війни Радянський Союз вирвав контроль над регіоном у Німеччини, перейменував його в Калінінград і вигнав німецьке населення.

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