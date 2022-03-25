У Калинівці на Київщині внаслідок обстрілу загорілася нафтобаза
24 березня в Калинівці на Київщині боєприпаси під час обстрілу влучили в нафтобазу та спричинили пожежу
Про це заявили в ДСНС.
"24 березня близько 20:00 в с. Калинівка Фастівського району внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в нафтобазу з подальшим загоранням", - ідеться в повідомленні.
Станом на 6:00 25 березня горіли залишки нафтопродуктів в межах обвалування резервуарного парку нафтобази. Загрози поширення пожежі за межі нафтобази немає.
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