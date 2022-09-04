У Кам'янці-Подільському оголосили триденну жалобу

Про це повідомили у facebook Кам'янець-Подільської міської ради.

Повідомляється, що в такі дні скасувуються заходи із супроводом музики, елементами розважального характеру, а підприємства, установи, організації, розташовані на території громади, - припускають державний прапор.

4,5,6 вересня у громаді оголошені Дні жалоби.

Сьогодні, 4 вересня, пройшло прощання з Сергієм Подоляном.

"Громада прощається з Сергієм Подоляном, загиблим під час виконання бойового завдання Героєм. Герої не вмирають, доки живуть у наших серцях...", - йдеться у пості.

5 вересня проводитиметься прощання з Русланом Старчуком, який загинув внаслідок артилерійського обстрілу на Миколаївщині.

"Руслан Старчук... Йому нещодавно виповнилось 37. Герой загинув внаслідок артилерійського обстрілу на Миколаївщині. Україна віддає за свободу найцінніше - своїх синів. Ми пам'ятаємо кожного Героя, кожного, хто заплатив своїм життям задля нашої незалежності", - написав міський голова Михайло Посітко.

6 вересня проводитиметься прощання з Дмитром Гловачевським.

7 серпня у боях за Бахмут загинув боєць ДУК Олександр Попов із Кам'янця-Подільського, що воював з 2014-го.

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