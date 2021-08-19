У Канаді до Дня Незалежності України підсвітять кольорами прапора Ніагарський водоспад
Посольство України в Канаді ініціювало акцію – до Дня Незалежності України Ніагарський водоспад на кордоні Канади та США підсвітять у синьо-жовті кольори
Про це повідомляє посольство України у Канаді, передає Укрінформ.
"Буде красиво і символічно. Хочемо, щоб, дивлячись на цей прекрасний і могутній водоспад, кожен міг подумати про енергію і непереборну життєву силу української незалежності. Ми раді розділити цей великий день з нашими канадськими друзями!", – сказав посол України в Канаді Андрій Шевченко.
Найпотужніший водоспад Західної півкулі можна буде спостерігати наживо в українських кольорах 24 серпня, 22:00 за місцевим часом (25 серпня, 5:00 за київським часом) за посиланням: https://bit.ly/3maMHP9.
Також повідомляється, що до Дня Незалежності прапор України підніме мерія столиці Канади – Оттави, а також низка інших канадських міст, зокрема Едмонтон, Канора, Вінніпег, Фредериктон, Кінгстон. Українські святкування заплановані у десятках міст. В Едмонтоні українськими кольорами висвітлять міст «Хай Левел», а у Фредериктоні – будівлю мерії.
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