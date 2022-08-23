У Канаді організатори велопробігу проклали маршрут у вигляді герба України
У канадському місті Едмонтон провели велопробіг до Дня Незалежності, маршрут якого було прокладено у вигляді герба України
Про це повідомляє Генеральне консульство України в Едмонтоні у facebook.
До Дня Незалежності генконсульство України в Едмонтоні та Stand with Ukraine: Edmonton Rallies провели велопробіг та ходу центральними вулицями міста.
Маршрут велопробігу було складено так, щоб в результаті утворився герб України.
"Велопробіг було присвячено нашим захисниками, які мужньо боронять незалежність і свободу України, нашу рідну землю. Перемога буде за нами!" - написали у генконсульстві України.
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