Про це повідомляє Генеральне консульство України в Едмонтоні у facebook.

До Дня Незалежності генконсульство України в Едмонтоні та Stand with Ukraine: Edmonton Rallies провели велопробіг та ходу центральними вулицями міста.

Маршрут велопробігу було складено так, щоб в результаті утворився герб України.

"Велопробіг було присвячено нашим захисниками, які мужньо боронять незалежність і свободу України, нашу рідну землю. Перемога буде за нами!" - написали у генконсульстві України.

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