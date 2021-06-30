У Канаді розбився гелікоптер, пілот загинув

Про це повідомляє Укрінформ.

Інцидент стався поблизу Евансбурга, що за 100 км від столиці провінції, міста Едмонтон. Зазначається, що пілот гелікоптера загинув.

Оскільки до місця падіння гелікоптера неможливо дістатися автомобілем, поліцію туди доправили небом.

Нині 83 пожежники та три гелікоптери продовжують гасити пожежу, яка продовжується з минулого тижня й знищила 175 га лісу. Кілька днів тому вона призвела до евакуації жителів навколишніх районів.