У Канаді Uber виходить на ринок канабісу

Про це повідомляє BBC.



Uber спільно з компанією Tokyo Smoke робить перші кроки на ринку марихуани в Канаді.



Користувачі зможуть замовляти продукти з канабісу в спеціальному розділі застосунку Uber Eats та забирати їх у найближчому пункті після того, як підтвердили свій вік.



Компанія не повідомляє, чи планує розширювати цю пропозицію на решту території Канади та США.



Згідно з канадським законодавством, хоча вживання марихуани було легальним з 2018 року, її доставка все ще незаконна.



Незважаючи на дозвіл продажу канабісу для рекреаційного використання в Канаді, нелегальні виробники все ще контролюють частку продажів. У компанії Uber заявили, що їхнє партнерство з Tokyo Smoke допоможе дорослим у країні купувати безпечну легальну марихуану та буде боротися з нелегальними продавцями.



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