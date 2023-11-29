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У канадській провінції Онтаріо запровадять обов'язкові уроки історії про Голодомор в Україні

29 листопада, 2023 середа
02:16
Світ Канада

З 2025 року учні 10-х класів в канадській провінції Онтаріо здобуватимуть обов’язкову освіту про Голодомор в Україні в рамках курсу історії Канади

Про це повідомляє CBC News.

Провінція виділяє $400 тис. канадсько-українській фундації на підтримку національного інформаційного туру про Голодомор і автомобіль для відпочинку, обладнаний інтерактивними практичними уроками на цю тему.

На пресконференції 28 листопада міністр освіти Канади Стівен Лечче сказав, що розширення предмету допоможе дітям зрозуміти вплив Голодомору на українську громаду в Канаді та зробити висновки з тієї частини історії "ніколи не бути сторонніми спостерігачами перед лицем зла".

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"Цей голод проти українського народу був актом геноциду, і наш обов’язок як канадців — пам’ятати про це. Я сповнений рішучості зміцнити освіту на основі наших спільних цінностей, у тому числі шляхом обов'язкового вивчення жахів державних переслідувань українців під час Голодомору в історії Канади в 10 класі", — сказав Лечче.

Доповнення до навчальної програми набуде чинності у вересні 2025 року, і уряд каже, що в ньому буде описано, як Голодомор "був наслідком тоталітарної політики комуністичного Радянського Союзу, що призвело до штучного голоду в Україні, який убив мільйони українців у період з 1932 по 1933 роки."

  • Канада погодилася допомогти добудувати музей Голодомору-геноциду в Україні, зазначив Зеленський.
Україна
Голодомор
Канада
історія України
Світ про Україну
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