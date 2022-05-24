У Каннах відбувся благодійний вечір-аукціон на підтримку України

Про це повідомляє Держкіно України.

Серед представлених на аукціоні робіт:

оригінальний сторіборд до стрічки "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова;

постер до одного з найвидатніших українських фільмів XX століття – стрічки Юрія Іллєнка "Білий птах з чорною ознакою";

картина Владислава Шерешевського Cats, написана 19 березня 2022 року після обстрілів і руйнування житлових будинків Маріуполя російськими військами.

ще один значущий лот – картини українського генія сучасності Івана Марчука "Виходять мрії з берегів" та "Замріяні копички".

Кожен запрошений зможе зробити свій внесок у збереження свободи й незалежності української держави. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку України.

Відзначимо, що це не перша акція, якою намагаються привернути увагу до подій в Україні під час фестивалю. На його відкритті виступив Володимир Зеленський.

А у п'ятницю, 20 травня, напівоголена активістка, розфарбована у кольори українського прапора, влаштувала протест на червоній доріжці Каннського кінофестивалю з вигуками "Припиніть нас гвалтувати".

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