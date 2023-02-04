У канцелярії Дуди підтвердили, що Байден найближчим часом відвідає Польщу
У канцелярії президента Польщі Анджея Дуди підтвердили, що голова Білого дому Джо Байден найближчим часом відвідає Польщу
Про це повідомляє RMF24.
За словами керівника управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцина Пшидача, візит Джо Байдена відбудеться найближчим часом.
"Як ми знаємо від самого президента Байдена, він має намір приїхати до Польщі. Сьогоднішня розмова була присвячена планам на найближче майбутнє. Звичайно, деталі такого візиту будуть повідомлені, коли буде визначено конкретну дату, але моя сьогоднішня розмова була великим кроком уперед", - сказав Пшидач під час візиту до США.
- 1 лютого стало відомо, що Джо Байден під час візиту до Польщі може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.
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