Про це повідомляє RMF24.

За словами керівника управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцина Пшидача, візит Джо Байдена відбудеться найближчим часом.

"Як ми знаємо від самого президента Байдена, він має намір приїхати до Польщі. Сьогоднішня розмова була присвячена планам на найближче майбутнє. Звичайно, деталі такого візиту будуть повідомлені, коли буде визначено конкретну дату, але моя сьогоднішня розмова була великим кроком уперед", - сказав Пшидач під час візиту до США.