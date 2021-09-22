У Карпатах на горі Піп Іван випав сніг
22 вересня в Карпатах випав сніг
Про це повідомив Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
Станом на 08:35 на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість і падає сніг.
"Вітер північно-західний 3-4 м/с. Температура навколишнього середовища 4 градуси нижче нуля", - йдеться в повідомленні.
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