У Карпатах вдарили морози: рятувальники зафіксували -6°C

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Як зазначається, станом на 08:00 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 м/с.

Проте температура повітря -6°С.





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