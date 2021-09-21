У Карпатах вдарили морози: рятувальники зафіксували -6°C
На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах температура повітря опустилася до - 6°С
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Як зазначається, станом на 08:00 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 м/с.
Проте температура повітря -6°С.
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