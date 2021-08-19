У Карпатах знайшли чотирьох дітей, яких розшукували ДСНС, поліція та місцеві жителі
Станом на 09:15 співробітниками ДСНС знайдено заблукалих дітей у задовільному стані, транспортовано до населеного пункту та передано представникам поліції
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 09:15 співробітниками ДСНС знайдено заблукалих дітей у задовільному стані, транспортовано до населеного пункту та передано представникам поліції", - йдеться у повідомлення обласного управління ДСНС.
Всього до пошукових робіт залучалося 73 особи та 8 од. техніки, 2 собаки, а саме:
- ДСНС – 23 особи та 3 од. техніки;
- Нацполіція – 22 особи, 4 од. техніки та 2 собаки;
- місцеве населення – 20 осіб;
- працівники лісового господарства – 8 осіб та 1 од. техніки.
- Нагадаємо, що 19 серпня о 01:10 від чергового Нацполіції до ДСНС надійшло повідомлення, що 18 серпня під час збирання ягід та грибів в лісовому масиві поблизу с. Порошково Ужгородського району втратили орієнтир та заблукали 4 дітей.
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