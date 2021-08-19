У Карпатах знайшли чотирьох дітей, яких розшукували ДСНС, поліція та місцеві жителі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



"Станом на 09:15 співробітниками ДСНС знайдено заблукалих дітей у задовільному стані, транспортовано до населеного пункту та передано представникам поліції", - йдеться у повідомлення обласного управління ДСНС.



Всього до пошукових робіт залучалося 73 особи та 8 од. техніки, 2 собаки, а саме:

ДСНС – 23 особи та 3 од. техніки;

Нацполіція – 22 особи, 4 од. техніки та 2 собаки;

місцеве населення – 20 осіб;

працівники лісового господарства – 8 осіб та 1 од. техніки.

Нагадаємо, що 19 серпня о 01:10 від чергового Нацполіції до ДСНС надійшло повідомлення, що 18 серпня під час збирання ягід та грибів в лісовому масиві поблизу с. Порошково Ужгородського району втратили орієнтир та заблукали 4 дітей.

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