У Казахстані, Узбекистані та Киргизстані через аварію зникло електропостачання
У трьох країнах Центральної Азії відбулися масові відключення електрики через аварію в об'єднаній енергосистемі регіону
Про це повідомляє ORDA.
Вранці 25 січня жителі декількох регіонів Казахстану повідомили про відключення електроенергії та перебої в роботі інтернет-зв'язку. Відключення електрики відбулися в Алмати, Шимкенті, Таразі та Талдикоргані. В Алмати зупинився рух тролейбусів, частково зупинились поїзди. Метро, вокзали та аеропорт Алмати працюють у штатному режимі.
Через аварію усі аеропорти Узбекистану зупинили роботу, а у Ташкенті зупинилося метро, відключено світлофори, мешканців просять без термінової потреби не виїжджати на особистому транспорті.
У столиці Киргизстану Бішкеку аеропорт працює не в повному режимі, відключені насосні, що подають воду до будинків, не працюють світлофори, відключення також в Оші та інших містах.
Міністерство енергетики Казахстану заявило, що електроенергія в країні відключилася через аварійний дисбаланс, створений енергосистемами Узбекистану та Киргизстану.
"В результаті стався аварійний поділ транзиту "Північ-Схід-Південь Казахстану" з погашенням значної частини споживачів Південної зони Казахстану. Обсяг обмежень становить близько 1500 мегават. Наразі системним оператором АТ "KEGOC" вживаються заходи щодо ліквідації аварії", - заявили в Міненерго Казахстану.
В Міненерго Узбекистану, навпаки, вказали, що електрику в країні відключили через перебої з електроенергією в Казахстані.
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