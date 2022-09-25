У Казахстані затримали трьох росіян, що намагались незаконно перейти кордон
25 вересня у Казахстані було затримано троє росіян, що намагались незаконно обійти пункт пропуску на кордоні
Про це повідомляє Комітет національної безпеки Республіки Казахстан.
У повідомленні йдеться, що самі правопорушники заявили, що намагались втекти від мобілізації на території РФ.
Як зазначає казахстанський інформаційний ТГ-канал BASE KZ, у затриманих виявили холодну зброю (ножі та сокиру).
Комітет заявляє, що затриманих передадуть назад російській стороні.
- 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про проведення у РФ часткової мобілізації.
- На кордоні з Казахстаном прикордонна служба ФСБ відмовляє деяким чоловікам у перетині кордону Росії, у зв'язку з "рішенням воєнного комісаріату".
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