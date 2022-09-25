Прикордонна служба ФСБ вже не випускає деяких російських чоловіків, - Bild

Про це повідомляє видання Bild.

Чоловікам на кордоні видають документ, де повідомляють, що їм відмовлено у перетині кордону у зв'язку з "рішенням воєнного комісаріату".

На цей час подібні випадки були зафіксовані на кордоні Росії з Казахстаном.

Російський правозахисник та адвокат Павло Чиков надає фото цих документів:

21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про проведення у РФ часткової мобілізації.

Окупаційна влада заборонила виїзд місцевих з більшості населених пунктів України, які тимчасово перебувають під їхнім контролем.

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