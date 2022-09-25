Прикордонна служба ФСБ вже не випускає деяких російських чоловіків, - Bild
Прикордонна служба ФСБ відмовляє деяким чоловікам у перетині кордону Росії, у зв'язку з "рішенням воєнного комісаріату"
Про це повідомляє видання Bild.
Чоловікам на кордоні видають документ, де повідомляють, що їм відмовлено у перетині кордону у зв'язку з "рішенням воєнного комісаріату".
На цей час подібні випадки були зафіксовані на кордоні Росії з Казахстаном.
Російський правозахисник та адвокат Павло Чиков надає фото цих документів:
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