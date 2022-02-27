У Харків прорвалася ворожа техніка, у низці місцевостей точаться бої

Про це повідомив у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.



"Харків. Зараз. Відбувся прорив легкої російської техніки. В тому числі і центральну частину міста. На метро "Київська" стоять 4 бронемашини з тактичними знаками окупантів. Йде бій на Чернишевського. Палає підбита російська бронетехніка. Йдуть бої на Олексіївці, в районі Гідропарку і в центрі", - написав Цаплієнко.





Також журналіст оприлюднив відео з ворожою технікою на вул. Саперній та з палаючим бронеавтомобілем окупантів на вул. Гражданській, 14.





Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов закликав харків'ян не виходити на вулиці.



"Триває ліквідація ворожих військових груп. Бої тривають в центрі міста та прилеглих територіях. Збройні Сили України знищують ворога! Жителі Харкова, не виходьте з укриттів, не пересувайтеся транспортом!" - сказав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше російські окупанти підірвали у Харкові газогін та вдарили по багатоповерхівці, внаслідок чого загинула літня жінка. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Також журналіст оприлюднив відео з ворожою технікою на вул. Саперній та з палаючим бронеавтомобілем окупантів на вул. Гражданській, 14.Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов закликав харків'ян не виходити на вулиці."Триває ліквідація ворожих військових груп. Бої тривають в центрі міста та прилеглих територіях. Збройні Сили України знищують ворога! Жителі Харкова, не виходьте з укриттів, не пересувайтеся транспортом!" - сказав Синєгубов.