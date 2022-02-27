У Харків прорвалася ворожа техніка, у низці місцевостей точаться бої
Вранці 27 лютого у Харків прорвалася російська легка військова техніка
Про це повідомив у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.
"Харків. Зараз. Відбувся прорив легкої російської техніки. В тому числі і центральну частину міста. На метро "Київська" стоять 4 бронемашини з тактичними знаками окупантів. Йде бій на Чернишевського. Палає підбита російська бронетехніка. Йдуть бої на Олексіївці, в районі Гідропарку і в центрі", - написав Цаплієнко.
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