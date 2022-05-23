У Харківській області звільнили 24 населені пункти, - Залужний

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.

"На Харківщині звільнено 24 населені пункти. Село Кутузівка було деокуповано на початку травня. Близько 170 місцевих мешканців понад два місяці жили у підвалі дитячого садочку. Серед них - 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років", - зазначив Залужний.

Він додав, що військові, які звільняли село, надали першу допомогу людям та ділилися водою, їжею, одягом.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Росія не відмовилась від планів захоплення регіону.