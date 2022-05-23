У Харківській області звільнили 24 населені пункти, - Залужний
Станом на 23 травня у Харківській області Збройні сили України звільнили від російської армії 24 населені пункти
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.
"На Харківщині звільнено 24 населені пункти. Село Кутузівка було деокуповано на початку травня. Близько 170 місцевих мешканців понад два місяці жили у підвалі дитячого садочку. Серед них - 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років", - зазначив Залужний.
Він додав, що військові, які звільняли село, надали першу допомогу людям та ділилися водою, їжею, одягом.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Росія не відмовилась від планів захоплення регіону.
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