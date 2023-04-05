У Харкові 6 квітня завершать опалювальний сезон. Терехов назвав його "безпрецедентним в історії України"
У Харкові з огляду на погодні умови вирішили завершити опалювальний сезон 6 квітня. Зазвичай тепло вимикають 15 квітня
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Відключення тепла раніше запланованого терміну дасть змогу зекономити ресурси під час війни", - пояснив він.
Мер подякував тепловикам, які докладали всіх зусиль, аби в оселях мешканців були гарячі батареї.
"Через російські обстріли систему опалення доводилося перезапускати з нуля 8 разів, а це безпрецедентний випадок в історії України", - наголосив Терехов.
- Мер столиці Віталій Кличко оголосив про завершення опалювального сезону в Києві 8 квітня.
- 31 березня завершився опалювальний сезон в Одесі, Запоріжжі та Полтаві. На Дніпропетровщині вимикати тепло в будинках почали ще з 22 березня.
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