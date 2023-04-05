Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Відключення тепла раніше запланованого терміну дасть змогу зекономити ресурси під час війни", - пояснив він.

Мер подякував тепловикам, які докладали всіх зусиль, аби в оселях мешканців були гарячі батареї.

"Через російські обстріли систему опалення доводилося перезапускати з нуля 8 разів, а це безпрецедентний випадок в історії України", - наголосив Терехов.