У Харкові біля будинку виявили тіло немовляти: поліція встановлює обставини смерті дитини
Увечері 6 січня біля під'їзду одного з будинків Харкова був знайдений пакет з мертвим немовлям усередині
Про це повідомляє Нацполіція Харківщини.
Тіло дитини виявили на вулиці Єсеніна.
Правоохоронці виїхали за адресою й опитали місцевих мешканців для пошуку батьків немовляти.
Вони з'ясували, що матір дитини - 22-річна студентка одного з навчальних закладів Харкова, громадянка іншої країни, яка живе в будинку, біля якого знайшли тіло. Зараз жінка перебуває в лікарні.
У Нацполіції зазначили, що для встановлення причини смерті тіло дитини скероване на судово-медичну експертизу.
Правоохоронці розслідують справу за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Матері дитини загрожує до 5 років ув'язнення.
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