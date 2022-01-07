У Харкові біля будинку виявили тіло немовляти: поліція встановлює обставини смерті дитини

Про це повідомляє Нацполіція Харківщини.



Тіло дитини виявили на вулиці Єсеніна.



Правоохоронці виїхали за адресою й опитали місцевих мешканців для пошуку батьків немовляти.



Вони з'ясували, що матір дитини - 22-річна студентка одного з навчальних закладів Харкова, громадянка іншої країни, яка живе в будинку, біля якого знайшли тіло. Зараз жінка перебуває в лікарні.



У Нацполіції зазначили, що для встановлення причини смерті тіло дитини скероване на судово-медичну експертизу.



Правоохоронці розслідують справу за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Матері дитини загрожує до 5 років ув'язнення.



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