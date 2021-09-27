У Харкові COVID-лікарні заповнені на 90%

Про це Суспільному повідомив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

"Заповненість зараз лікарень по місту Харкову - 90%, тобто для того, щоб дійсно формувати резерв ліжок, людей можуть і направляють, в залежності від вільних ліжок - у додаткові лікарні [в районах області]. У нас немає поділення на міські чи обласні, всі ці лікарні дозволені МОЗ для лікування хворих, у нас база - 13 лікарень", - сказав Хаустов.



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У списку опорних лікарень Харкова - шість медзакладів.