99% дітей з COVID-19, які потрапили до лікарні, мають "Дельта"-штам, - Харківська ОДА

Про це повідомив на брифінгу директор департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Максим Хаустов, передає Укрінформ.

"Дитяча інфекційна лікарня заповнена на 43%. Лікуються 127 дітей. У 99% - штам "Дельта". Дійсно, у цього штаму така особливість, що багато захворілих – діти", - зазначив Хаустов.

Загалом, медичні заклади "першої хвилі" заповнені на 46% (1372 пацієнти).

"Серед усіх хворих, що знаходяться в лікарнях зараз, приблизно 4% вакцинованих. У невакцинованих – стрімке наростання побічних ускладнень. У вакцинованих – легкий перебіг", - говорить директор департаменту.

Директор обласної клінічної лікарні Володимир Ярош зазначив, що в його закладі знаходяться 153 пацієнти, з них лише 16 були вакциновані, і лише 1 вакцинований із тяжким перебігом - в реанімації.