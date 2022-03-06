У Харкові горить обласна прокуратура. Відео

Відео з'явилось у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".



Поки немає інформації, чому сталось загоряння обласної прокуратори. Чи була це наземна атака, чи повітряна - не відомо.



"Горить обласна прокуратура у Харкові", - лаконічно написали у повідомленні.



6 березня над Харковом українська ППО збила ворожий винищувач.