У Харкові горить обласна прокуратура. Відео
У Харкові підпалили будівлю обласної прокуратори
Відео з'явилось у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".
Поки немає інформації, чому сталось загоряння обласної прокуратори. Чи була це наземна атака, чи повітряна - не відомо.
"Горить обласна прокуратура у Харкові", - лаконічно написали у повідомленні.
- 6 березня над Харковом українська ППО збила ворожий винищувач.
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