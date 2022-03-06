Над Харковом збили російський винищувач

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗС України у Facebook.



"Над Харковом ППО ЗСУ знищили ворожий винищувач", - йдеться у повідомленні.



Суспільне поширило інформацію Штаб оборони Харківщини.



"Приблизно о 18.15 підрозділом Національної гвардії України з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий ворожий винищувач в районі ХАЗ. Пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак упав в районі Кулиничів", - заявили в штабі.



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