Над Харковом збили російський винищувач
Над Харковом українська ППО збила ворожий винищувач
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗС України у Facebook.
"Над Харковом ППО ЗСУ знищили ворожий винищувач", - йдеться у повідомленні.
Суспільне поширило інформацію Штаб оборони Харківщини.
"Приблизно о 18.15 підрозділом Національної гвардії України з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий ворожий винищувач в районі ХАЗ. Пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак упав в районі Кулиничів", - заявили в штабі.
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