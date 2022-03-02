Деякі пропагандистські ЗМІ Росії 27 лютого почали писати про створення "Федеративної республіки України"
У Харкові крилата ракета влучила в будівлю міськради
Випущена російськими окупантами крилата ракета влучила у будівлю міської ради
Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха.
"Щойно, Харків, пряме влучання крилатою ракетою в будівлю міськради", - написав він у Facebook.
Після удару в центрі Харкова - вибиті вікна, двері міськради та інших будівель навколо, повідомляє Суспільне Харків.
Також харків'яни повідомляють про серію вибухів після прольоту літака над містом.
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