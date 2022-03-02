У Харкові крилата ракета влучила в будівлю міськради

Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха.



"Щойно, Харків, пряме влучання крилатою ракетою в будівлю міськради", - написав він у Facebook.



Після удару в центрі Харкова - вибиті вікна, двері міськради та інших будівель навколо, повідомляє Суспільне Харків.Також харків'яни повідомляють про серію вибухів після прольоту літака над містом.