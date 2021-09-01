У Харкові планують відкрити представництво МЗС України
Міністерство закордонних справ України відкриє своє представництво у Харкові
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Ми відкриваємо нове представництво, аби послуги для наших громадян стали більш доступними і якісними. Відтепер мешканцям північно-східних регіонів нашої держави не потрібно буде їхати до Києва або Одеси, аби легалізувати документ чи отримати апостиль", - сказав глава МЗС Дмитро Кулеба.
Крім того, представництво у Харкові займатиметься підтримкою місцевого бізнесу, зокрема допомагатиме з виходом на зовнішні ринки, а також залучатиме в регіон іноземні інвестиції.
"Представництво МЗС координуватиме міжнародну допомогу населенню в районах, прилеглих до зони російсько-українського збройного конфлікту", - додав міністр.
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